شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يرحب بالمشاركة فى الأولمبياد..وليفربول يطالبه بالراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى، أن الفرعون المصرى يرغب فى المشاركة مع منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب فى الأولمبياد، حيث يرغب اللاعب فى تحقيق مزيدا من الأرقام القياسية من خلال المشاركة فى الأولمبياد للمرة الثانية.

فى المقابل، كشف نفس المصدر أن ليفربول الانجليزى طلب من محمد صلاح الحصول على مزيد من الراحة استعدادا للموسم الجديد خاصة وأن الفرعون المصرى بذل مجهودا كبيرا هذا الموسم، ويرغب ناديه فى حصوله على قسط كبير من الراحة والاستجمام قبل بدء فترة الاعداد للموسم الجديد، خاصة وأنه فى حالة المشاركة فى الاولمبياد سينضم لمعسكر المنتخب الاوليمبى بداية من 5 يوليو ويخوض معه 3 مباريات ودية قبل الأولمبياد.

وأوضح المصدر أن مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد مازالت محل نقاش ودراسة من جانب مسؤولى ليفربول، مع اللاعب إلا أن القرار النهائى لم يتم حسمه بعد وسيتم حسمه قبل 30 يونيو الجارى وهو الموعد النهائى لإرسال قائمة الفراعنة النهائية للاولمبياد.

ويضع شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى محمد صلاح على رأس اللاعبين الكبار الذين يرغب فى ضمهم للمنتخب الأوليمبى فى طوكيو فى ظل الانجازات الكبيرة التى يحققها اللاعب عالميا وللاستفادة من خبراته حيث يرغب شوقى غريب فى تحقيق ميدالية أولمبية.