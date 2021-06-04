شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يسابق الزمن لتجهز المصابين فى فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الطبي بنادي المقاولون العرب، على تجهيز المصابين خلال فترة التوقف الحالية، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام، وفي مقدمتهم هيثم الجويني، والذي كان قد تعرض لإصابة بالكتف غاب بسببها طويلاً عن الفريق، وإبراهيم عادل الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالموسم الماضي.

ويعود فريق المقاولون العرب، اليوم الجمعة، إلى استئناف التدريبات بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق، لمدة 4 أيام، وذلك عقب التعادل مع سموحة بهدفين لمثلهما في الجولة الأخيرة قبل التوقف بمسابقة الدوري العام.

ومن المقرر أن يخوض المقاولون مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة، حيث تم تحديد موعد المباراة الودية الأولى أمام الانتاج الحربي يوم الأحد المقبل، على أن تكون المباراة الثانية مع الاسماعيلي يوم 11 يونيو الجاري.

وكان اتحاد الكرة قد أخطر المقاولون العرب بتأجيل مباراته أمام الأهلي بالجولة 26 من الدورى بسبب مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

ويرى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، أن تأجيل مباراة الأهلي كان قراراً موفقاً من الجبلاية، خاصة في ظل حالة الإجهاد العامة التي يعاني منها جميع فرق الدوري بسبب ضغط المباريات.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون في 7 مباريات وتعادل في مثلهم، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة في 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 31 هدفاً أخر.