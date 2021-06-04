شكرا لقرائتكم خبر عن اكتساح أهلاوي لقائمة أغلى 10 لاعبين بنصف نهائي إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكتسح لاعبو الأهلي قائمة أغلى 10 لاعبين فى رباعي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية 2021 ، حيث يلتقى الأهلى فى نصف النهائي نظيره الترجي التونسي، وفي نصف النهائي الآخر الوداد المغربي الذي يستعد لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وصعد الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز على صن داونز في دور الثمانية الإفريقي، بينما صعد الترجي بعد تخطي شباب بلوزداد الجزائري، وصعد الوداد بعد التغلب على مولودية الجزائر، وأخيرا صعد كايز تشيفز لصنف النهائي بعد تجاوز عقبة سيمبا التنزاني في ربع النهائي.

ويتواجد 8 لاعبين من نجوم الأهلي ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين من بين الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب تفوق لاعبي الأهلي في القيمة السوقية عن باقي لاعبي رباعي المربع الذهبي الإفريقي.

وضمت قائمة أغلى 0 لاعبين ثنائي من الوداد المغربي ولاعب من كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، فيما غاب لاعبي الترجي التونسي عن التواجد في قائمة أغلى 10 لاعبين بالمربع الذهبي لدوري الأبطال.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين بالمربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا:

محمد الشناوي "الأهلي" 2.50 مليون يورو

محمد مجدي أفشة "الأهلي" 2.20 مليون يورو

اليو ديانج "الأهلي" 2 مليون يورو

محمد شريف "الأهلي" 1.80 مليون يورو

بدر بانون "الأهلي" 1.50 مليون يورو

عمرو السولية "الأهلي" 1.50 مليون يورو

خاما بليات "كايزر تشيفز" 1.50 مليون يورو

علي معلول "الأهلي" 1.40 مليون يورو

أحمد رضا تكناوتي "الوداد" 1.20 مليون يورو

أيمن أشرف "الأهلي" 1.20 مليون يورو