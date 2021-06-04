شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يواجه سيراميكا ودياً الثلاثاء استعداداً لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى على خوض مباراة ودية مع سيراميكا الثلاثاء المقبل، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة عصر الثلاثاء 15 يونيو الجارى على ستاد الاهلى والسلام بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، فيما يواجه الانتاج الحربى نظيره المقاولون العرب ودياً الاحد المقبل.

وكلف أحمد كشرى المدير الفني الانتاج الحربى الجهاز الادارى لفريقه بمتابعة اللاعبين خلال فترة توقف الدوري، للتأكد من تنفيذهم تعليمات الجهاز الفنى ومنعهم من الاختلاط والتجمعات خشية إصابة أى لاعب بفيروس كورونا فى ظل احتياج الفريق لجهود كل لاعبيه خلال المرحلة الصعبة من عمر منافساته ببطولة الدوري.

يحتل الانتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 23 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفا، وتلقت شباكه 43 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

وتعادل فريق الإنتاج الحربى بقيادة مدربه أحمد كشري، مع نظيره إنبى تحت القيادة الفنية لحلمى طولان، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

تقدم أحمد العجوز بالهدف الأول لمصلحة إنبى فى شباك الإنتاج الحربى فى الدقيقة 58، وتعادل اللاعب محمد طلعت للإنتاج الحربى من علامة الجزاء فى الدقيقة 64.