شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس ..زيزو يروي حكاية أول قمة بعد 24 ساعة من التوقيع للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى عبد العزيز عبد الشافي نجم الأهلي الأسبق بدابته في القلعة الحمراء ، قائلاً: دخلت إلي الأهلي عبر الاختبارات، و نجحت من أول لمسه للكرة، وأصطحبني الراحل مصطفي حسين، عليه رحمة الله، و سجلني و لعبت مع فريق 15 سنة بالأهلي في ثاني يوم لي بالنادي، و كان عمري وقتها 13 سنة تقريبا.

وواصل زيزو كلامه قائلا: هناك مباراة كانت بالنسبة لي مهمة جدًا، هي مباراة الأهلي و الزمالك تحت 16 سنة، و سجلت فيها هدفين، و هذه المبارة عملت لي شهرة كبيرة، و خرجت منها إلي الفريق الأول مباشرة.

وتابع زيزو: جيلي هو أعظم جيل في تاريخ الأهلي، و هذا ليس تحيزًا مع احترامي و تقديري الشديد لكل الأجيال وإسهاماتها، فكل الأجيال عظيمة، لكن هذا الجيل الذي جاء بعد جيل الستينات كانت أعماره متقاربه جدا، جيل كله مواهب، وعندما بدأنا في دوري العام 1971 ، كانت خبراتنا محدودة ، و هذه الخبرات كبرت و نضجت في دوري 73، نضجنا بدرجة كبيرة.

و كشف زيزو عن النظام الذي ساهم في إحداث تغيير جذري في النادي الأهلي قائلا : خلال عصرنا قدم النادي الأهلي نظامًا اداريًا متميزًا، ففي هذه المرحلة بالتحديد نفذ الكابتن صالح سليم ، عليه رحمة الله، نظامًا إداريًا جديدًا، هذا النظام جعل الأهلي يحتكر كل البطولات، لأنه وضع نظامًا لكرة القدم، و فصلها عن مجلس الإدارة، فكان هذا نوع من التخصص الذي صنع نجاحات كثيرة و كبيرة، و الأندية فيما بعد اخذت هذه اللوائح و طبقتها تقليدًا للنادي الأهلي.

وتحدث زيزو عن جيله و قال : جيلي كان جيلًا محظوظًا بسبب وجود المدرب المجري هيديكوتي، لأن هيديكوتي طور كثيرا من المفاهيم في كرة القدم خصوصا المفاهيم البدنية، فقبل هيديكوتي كنا نؤدي تدريبات بدنية لمدة 6 ساعات في الاسبوع و عندما جاء هيديكوتي رفعها إلي 14 ساعة، و كنا هذا أمر يمثل قفزة كبيرة في تطوير الجانب البدني.