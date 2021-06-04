عمر جابر: لا أفتعل أزمات في بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

نفى عمر جابر، نجم فريق بيراميدز، ما تردد حول افتعال اللاعب لأزمات داخل الفريق، مشيرا إلى أن الأمر عار تماما عن الصحة وغير مقبول على الإطلاق.

وقال جابر، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "النادي يعيش فترة من الاستقرار الفني والإداري نتج عنها بلوغ الفريق الذي يمثل مصر لنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية على التوالي".

وأضاف: "من غير المعقول الحديث عن أي أزمة أفتعلها بسبب شارة القيادة كما يشاع، الأزمة ليست إلا من وحي خيال قائلها"، مشددا على وحدة اللاعبين والجهاز الفني والإدارة لتحقيق بطولة قريبة من النادي ومن الكرة المصرية هذا العام.

وتساءل عمر جابر: "ما الغرض من وراء الحديث عن أزمات داخل بيراميدز في هذا التوقيت؟ ولمصلحة مَن محاولة أي طرف في المنظومة الرياضية المصرية لضرب استقرار ووحدة الفريق الذي يستعد لخوض مواجهتين هامتين ومصيريتين؟".

وأتم لاعب بيراميدز قائلا: "الإعلام الرياضي المصري وقنواته الوطنية مطلوب منهم دعم بيراميدز ممثل مصر في البطولة الأفريقية بدلا من محاولة ضرب استقراره لأسباب لا تمت للمصلحة الوطنية بأي صلة".

يُذكر أن بيراميدز سيواجه الرجاء المغربي ذهابا وإيابا يومي 20 و27 يونيو الجاري في القاهرة وكازبلانكا بنصف نهائي الكونفدرالية، ويأمل في مواصلة مشوار البطولة والتتويج باللقب ليتم صبغه بألوان العلم المصري، حتى يكون ثالث الأندية المصرية تتويجا باللقب بعد ناديي الأهلي والزمالك.