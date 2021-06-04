"السيارة البنتلي تحطمت" .. كهربا يتعرض لحادث سير (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعرض محمود كهربا لاعب الأهلي لحادث سير ظهر اليوم الجمعة.

ونشر كهربا صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أظهرت حجم الضرر الذي تعرضت له سيارته "البنتلي".

وكتب اللاعب: "الحمد لله على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل".

ومنح الأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام بداية من اليوم الجمعة، على أن تُستأنف التدريبات يوم الخميس المقبل.

وكان الأهلي تعادل وديا 2-2 مع مصر للتأمين، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة وشهدت مشاركة كهربا.

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.