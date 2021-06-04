"تلامذة إبليس".. القيعي يرد على اتهامه بمعرفة حكام نصف نهائي أفريقيا قبل إعلانهم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي إنه لم يعلن الأثنين الماضي أسماء طاقم حكام مباراتي الذهاب والعودة أمام الترجي بنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا إلا عن طريق النقل من الصحف والمواقع المغربية والتونسية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أمس الخميس عن حكام مباراتي الأهلي والترجي حيث يدير الجنوب أفريقي فيكتور جوميز مباراة الذهاب فيما سيكون الزامبي جياني سيكازوي حكمًا للفيديو في هذه المواجهة فيما تم اسناد مباراة العودة للحكم الكاميروني أليوم نيانت ورضوان جيد حكمًا للفيديو.

وأضاف القيعي عبر قناة الأهلي " اتهموني بعد الإعلان الرسمي عن حكام المباراتين بأنني على علم ببواطن الأمور في الكاف للإيحاء أن الأهلي على علاقة ببعض مسئولي الكاف وهذا كذب ويأتي ضمن محاولات تلامذة أبليس لزرع الفتنة بين الأهلي والترجي وتلويث العلاقة بينهما كما فعلوا من قبل".

وفسر " أعلنت يوم الأثنين الماضي أن جوميز وجيد سيديران مباراتي الذهاب والنهائي نقلاً عن الصحف التونسية والمغربية التي نشرت هذه الأخبار صباح اليوم الذي ظهرت فيه على برنامجي في العاشرة مساء على قناة الأهلي وما قلته نقلاً عنهما".

وأنهى " ما يحدث يحتاج إلي وقفة وهو أمر حدث في السابق قبل مواجهة الترجي في نهائي نسخة 2018 وقبل مباراة الهلال في النسخة الماضية ، هي مجرد أفعال تهدف لزرع الفتنة وصدرها التزوير والفبركة تهدف إلي توتر علاقات الأهلي بأشقاءه العرب".

ويواجه الأهلي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.