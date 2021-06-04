"لو فيه حاجة حلوة هنقولها" .. الأهلي يكشف شروطه لاحتراف لاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نفى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي وصول أي عروض رسمية لنجوم الفريق الأهلاوي مشددًا أن كل ما يثار في هذا الشأن ليس دقيقًا.

وحل عبدالحفيظ ضيفًا على "قناة الأهلي" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة للحديث حول العديد من الأمور الخاصة بالفريق.

وقال عبدالحفيظ: "وصول عروض الاحتراف حاجة حلوة مش وحشة، ولو فيه عرض حلو وحاجة حلوة رسمية هنقولها".

وكشف مدير الكرة بالأهلي: "الموافقة على احتراف أي لاعب يخضع وفقًا لتحقيق شروط نضعها".

وأوضح "أهم الشروط أن يكون العرض يليق بالنادي واللاعب ويستفيد الاثنان أيضًا، ثم الموافقة الفنية التي هي الأساس ثم يعرض الأمر على لجنة التخطيط والمشرف على الكرة لإبداء رأيهم وقرارهم".

وأكمل "نناقش العروض الرسمية التي تأتي مع المدير الفني إذا رأي توفر البديل فيأخذ العرض دورته أما لو رأي احتياجًا فنيًا للاعب فنغلق الأمر ونرفض العرض".

وأنهى: "حتى هذه اللحظات لم يأتِ لأي لاعب أى عرض رسمي بمن فيهم آليو ديانج ومحمد مجدي قفشة".