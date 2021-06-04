انسحاب أكبر 3 أندية في أستراليا من دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلنت أندية ملبورن سيتي وسيدني وبريسبان رور الأسترالية اليوم الجمعة انسحابها من دور الإقصائيات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم الشهر الجاري بسبب أزمة جائحة كورونا والتي تسببت في تأجيل نهاية الدوري المحلي.

وجرى تأجيل الدور النهائي للدوري الأسترالي حتى 26 يونيو الجاري، ما يعني عدم قدرة الأندية الثلاثة على المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وذكر اتحاد الكرة الآسيوي في بيان اليوم الجمعة أنه تلقى خطابا من الاتحاد الأسترالي يفيد بانسحاب الأندية الثلاثة وسيتم تحويل الأمر إلى اللجان المسؤولة "وبناء عليه سيتم اتخاذ القرار".

ولم يكشف اتحاد الكرة الآسيوي عما إذا كان سيتم الاستعاضة عن الأندية الأسترالية الثلاثة في دوري أبطال آسيا.

وذكرت رابطة الدوري الأسترالي أن تأجيل فعاليات الدوري المحلي جاءت نتيجة القيود الخاصة بالجائحة في ولاية فيكتوريا.

وقال جريج اوروركي مفوض رابطة الدوري الأسترالي "الجميع أدى دوره وصولا لهذه النقطة، اللاعبون والجماهير، وكل المسؤولين خلف الكواليس ، ولن يكون هناك ختاما أفضل للموسم سوى من خلال فعاليات الدور النهائي.

وأضاف "بينما كان تحديًا لوجستيًا لا مثيل له للوصول إلى هذه النقطة من الموسم ، مازلنا نتحلى بالمرونة اللازمة في الظروف الحالية ، كل الأنظار ستكون على كرة القدم في الأسابيع القليلة الأخيرة من الموسم".