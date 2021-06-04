شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية شاقة للدراويش خلال المران الصباحى استعداداً لغزل المحلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الإسماعيلى المران الصباحى منذ قليل، ضمن برنامج الاعداد للقاء غزل المحلة منتصف الشهر الجاري بالدورى العام، المران تطرق لتدريبات على دقة التمرير قبل أن يشمل على تدريبات بدنية شاقة لرفع الحمل البدنى للاعبين ، وخاض كل من عبدالله جمعه ومحمد هاشم ومروان شوقى ومحمد الضرف ومحمد مصيلحى ومدحت فقوسه تدريبات تحت اشراف الجهاز الطبى فيما أدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.

رفض الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال دخول فريقه معسكر مغلق خلال فترة توقف الدوري خوفاً من الملل والاجهاد لاسيما ان الفريق خاض مباريات كثيرة فى وقت قصير مفضلا الاكتفاء بثلاثة مباريات ودية لتجهيز لاعبيه بدنياً وفنياً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء 15 يونيو باستاد الإسماعيلية في الجولة 26 لمسابقة الدوري ، حيث يلاقى فى الاولى فريق كسكادا فى 7 يونيو الجارى ثم يلاقى البنك الأهلى فى 10 يونيو ثم يختتم ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى 11 يونيو استعداداً للفلاحين وتقام جميعاً على ستاد الاسماعيلية.

ويغيب محمد حسن لاعب وسط الاسماعيلى عن مواجهة غزل المحلة بعد تعرضه للطرد فى مواجهة الزمالك بكأس مصر

ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات غزل المحلة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفلاحين فى محاولة لإستعادة قطار الانتصارات بعد وداع كأس مصر

وودع الإسماعيلى كأس مصر بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت أمس الخميس بدور الـ16 من كأس مصر باستاد السويس الجديد، وتأهل الزمالك لربع نهائى البطولة ليضرب موعداً مع مصر المقاصة.



مران الاسماعيلى



الاسماعيلى



الاسماعيلى يستعد لغزل المحلة