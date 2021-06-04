شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات إصابة محمود متولي فى الأهلي بعد ودية التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود متولي لاعب الأهلي لأشعة خلال الساعات المقبلة من أجل التأكد من حجم إصابته التي تعرض لها خلال ودية الفريق أمام مصر للتأمين أمس ،الخميس.

ورغم تأكد الجهازين الفني والطبي بالأهلي أن حالة محمود متولي مُطمئنة وأن إصابته بشد خفيف في ودية مصر للتأمين أمر شبه طبيعي بعدما عاد اللاعب للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب إلا أن الجهاز الطبي طلب من اللاعب إجراء أشعة للإطمئنان.

وشارك محمود متولي في ودية الأهلي ومصر للتأمين أمس بإستاد التتش لأول مرة منذ فترة طويلة في المباريات بعد غيابه ما يقرب من عشرة أشهر للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وغادر متولي المباراة في الشوط الأول بعد شعوره بآلام بسيطة في الركبة ، ليُطالبه الجهاز الطبي باشعة اليوم من أجل الكشف ومعرفة حجم الإصابة من أجل وضع برنامج تأهيلي لها خلال فترة الراحة التى حصل عليها الفريق بعد ودية التأمين أمس التى أنتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وعاد متولي للمشاركة أمام مصر للتأمين ودياً بعدما غاب منذ أغسطس الماضي حيث تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الأهلي وأسوان بالدوري.

ويبدأ الأهلي الخميس المقبل الإستعداد مرة أخرى لمباراة الترجي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بتونس.