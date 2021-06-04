شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى وأبو جبل فى القائمة الأولية للأولمبياد.. وجنش وعواد خارج الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، الثنائى محمد الشناوى ومحمد أبو جبل حارسا الأهلى والزمالك ضمن القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو بجانب حراس مرمى المنتخب الأولمبى وعلى رأسهم محمد صبحى ومحمود جاد وعمر صلاح وعمر رضوان ومصطفى شوبير.

ولم تتضمن القائمة إسم الثنائى محمود جنش أو محمد عواد حارسا الزمالك، نظرا لجلوسهما على دكة البدلاء فى الزمالك عندما أرسل شوقى غريب القائمة الأولية الشهر الماضى، حيث كان أبو جبل الحارس الأساسى حينئذ.

ودخل المنتخب الأوليمبى معسكرا مفتوحا مؤخرا استعدادا لخوض مباراتىّ جنوب افريقيا الوديتين يومىّ 10 و13 يونيو الجارى استعدادا للأولمبياد.

وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر الحالى خلال أجندة يونيو قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق 22 يوليو المقبل.. وضمت قائمة المختارين:

حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير، والدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام ) - محمود الجزار - كريم العراقى - عمار حمدى -أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد.والوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبدالقادر -إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزى الحناوى.، والهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.