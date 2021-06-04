شكرا لقرائتكم خبر عن "تدريبات أون لاين" لنجوم الأهلى فى المنازل استعداداً لمواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزم الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى لاعبى فريقه بأداء بعض التدريبات الخفيفة فى منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية خلال الإجازة التى حصلوا عليها على أن يتم متابعتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى فيما يحضر المصابين للنادى يومياً لمتابعة برامجهم التأهيلية ، ومنح موسيماني الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام بداية من اليوم الجمعة .

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة ، ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل وديا 2-2 مع مصر للتأمين، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وفي هذا الشأن أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي عن الموعد النهائي لمواجهتي نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري، التي يلتقي خلالها الأهلي مع الترجي.

وقال عبد الحفيظ إن مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي ستقام في تونس يوم 19 من يونيو، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه، وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد حدد موعدًا مبدئيًّا لمواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال 18 و25 يونيو قبل أن يتم تعديل الموعد.