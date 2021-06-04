شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لمحمود علاء قبل الانتظام في تدريبات الزمالك غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبي أخير، قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد شفاءه من الإصابة التى تعرض لها بمزق فى العضلة الضامة أمام إنبى بالجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الي التدريبات الجماعية في السادسة من مساء غدا السبت ، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة أسوان المقرر لها 17 يونيو الجاري في الدورى.

وأنتهى مدافع الزمالك من البرنامج التأهيلى الذى خضع له تحت إشراف علاء شاكر أخصائى تأهيل المنتخب الوطنى الأسبق.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني طلب من الجهاز الطبي تقرير كامل عن حالة المصابين خلال الفترة الحالية، وتحديدا قبل عودة الفريق للتدريبات الجماعية.

ويؤدي اللاعبون المصابون تدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية رغم حصول لاعبو الزمالك علي راحة سلبية 5 أيام إلا ان الجهاز الطبي فضل استمرار تأهيل المصابين للاستفادة لعامل الوقت وسرعة تجهيزهم لمباراة أسوان المقبلة المقرر لها 17 يونيو الجاري.

ويعاني الزمالك من إصابة كل من محمود علاء وحازم امام وحميد أحداد وعبد الله جمعة، ومن المنتظر عودة محمود علاء وحازم امام للتدريبات الجماعية فور انتهاء الراحة السلبية وعودة الفريق للتدريبات.

من ناحية أخرى ، وضع مسئولو الزمالك 3 لاعبين في مركز خط الوسط تحت المراقبة خلال الفترة المقبلة تمهيدا للتفاوض معهم والتعاقد مع أحدهم للانضمام لصفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل، تحسبا لرحيل التونسي الدولي فرجاني ساسي الذي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ولم يتم حسم ملف التجديد له حتي الآن.