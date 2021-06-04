شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة يابانية تهاجم اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجمت كاوري ياماجوتشي، المسؤولة في اللجنة الأولمبية اليابانية، اليوم الجمعة، منظمي أولمبياد طوكيو بسبب تجاهل مخاوف المواطنين بشأن إقامة الألعاب في خضم جائحة فيروس كورونا، لكنها قالت إنه فات آوان إلغائها.

وكتبت ياماجوتشي في مقال نشرته وكالة كيودو للأنباء، أن اللجنة الأولمبية الدولية تتجاهل مطالب اليابانيين، في ظل إظهار استطلاعات الرأي رغبتهم في إلغاء أو تأجيل البطولة.

وبعد تأجيلها من العام الماضي بسبب الجائحة تنطلق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو المقبل بدون جماهير من خارج اليابان، ورغم المخاوف من استنزاف الموارد الطبية وتفشي سلالات مختلفة من الفيروس، في ظل معاناة اليابان من الموجة الرابعة.

واتهمت ياماجوتشي، الحاصلة على ميدالية أولمبية في الجودو سابقا، الحكومة واللجنة المنظمة واللجنة الأولمبية الدولية: "بتفادي الدخول في مناقشات.

وقالت: "يبدو أن اللجنة الأولمبية الدولية تعتبر أن الرأي العام في اليابان غير مهم، وأعتقد أنه فات آوان إلغاء البطولة.. نحن في موقف حيث لا يمكننا التوقف الآن. سنكون في موقف سيء لو فعلنا وأيضا في موقف سيء لو لم نفعل.

وتسببت تصريحات مسؤولين في اللجنة الأولمبية الدولية، ومن بينهم جون كوتس نائب رئيس اللجنة الأولمبية، بشأن إقامة الألعاب حتى لو استمرت حالة الطوارئ في طوكيو في حالة غضب بين اليابانيين.

وقالت الحكومة اليابانية إنه يمكن إقامة البطولة في أمان رغم بطء عملية التطعيم وزيادة أعداد الإصابة بالفيروس. وسجلت اليابان نحو 750 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 13 ألف وفاة.

وأمس الخميس، قال شيجيرو أومي أبرز مستشار طبي ياباني، إن الإرشادات التي قدمها مسؤولو الصحة العامة إلى الحكومة اليابانية لم تصل إلى اللجنة الأولمبية الدولية المسؤولة عن الحدث الرياضي.

وأضاف المسؤول الصحي: "نحن الآن نبحث الجهة التي يجب توجيه نصائحنا إليها. إذا كانوا يريدون إقامة الدورة فإن واجبنا هو إبلاغهم بالمخاطر".

واليوم الجمعة أبلغ أومي البرلمان إنه خطط لتقديم آراء الخبراء الطبيين بشأن إقامة أولمبياد طوكيو في 20 يونيو عندما تنتهي حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى.

وكانت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة، قالت أمس الخميس، إنه من المهم في هذه الأوقات الصعبة توحيد العالم المنقسم "بالرياضة".