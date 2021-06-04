شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يحتفل بعيد ميلاده في باريس بالفوز على جاسكيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل الإسباني رافائيل نادال بعيد ميلاده الـ35 في مقر إقامة بطولة رولان جاروس للتنس بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث فاز على ريتشارد جاسكيه بثلاث مجموعات دون رد في ثاني أدوار المنافسة.

وبلغ النجم المخضرم الدور الثالث من رولان جاروس بعد أن فاز على الفرنسي ريتشارد جاسكيه، بواقع 6-0 و7-5 و 6-2 في ساعتين و14 دقيقة.

وبدا المصنف الثالث عالميا، أثناء البحثً عن لقبه الـ14 في باريس والذي يمكن أن يرفع رصيده في البطولات الأربع الكبرى إلى 21، حاسما أمام خصم أصغر منه فقط بـ15 يوما.

يشار إلى أن الإسباني رافائيل نادال كان قد هزم الفرنسي ريتشارد جاسكيه في 17 مواجهة جمعت بينهما في السابق، ومن المقرر أن يواجه اللاعب الإسباني في الدور المقبل البريطاني كاميرون نوري المصنف رقم 45 عالميا والذي لم يتجاوز أبدا الدور الثالث في أي بطولة كبرى.

وبلغ نوري البالغ من العمر 25 عاما الدور الثالث في رولان جاروس، بعدما فاز أمام الجنوب أفريقي لويد هاريس، بواقع 4-6 و6-3 و6-3 و6-2.