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البرازيل تؤجل إعلان قائمة كوبا أمريكا بسبب تصفيات المونديال

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تيتي مدرب منتخب البرازيل، إنه سيؤجل الحديث عن القائمة المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، لحين خوض مواجهتي الإكوادور وباراجواي في تصفيات كأس العالم.

وفي الأسبوع الحالي، قرر اتحاد أمريكا الجنوبية، نقل البطولة إلى البرازيل بدلا من الأرجنتين، التي انسحبت من التنظيم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس ، والاضطرابات المحلية في كولومبيا.

وستكون المرة الثانية على التوالي التي تنظم فيها البرازيل، المنافسات، ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة البرازيلية، أمس الخميس، سجلت البلاد نحو 83 ألف إصابة جديدة بالفيروس بالإضافة إلى 1682 وفاة.

وتستعد البرازيل لمواجهة الإكوادور، اليوم الجمعة، ولقاء باراغواي الثلاثاء المقبل، وذكر تقرير في محطة «جاوتشا» الإذاعية، أن اللاعبين الذين يلعبون في أوروبا، لا يريدون المشاركة في كوبا أمريكا.

ونوه تيتي إلى أن الفريق تحدث عن كوبا أمريكا، وسيتضح موقفه الأسبوع المقبل.

وقال: «لدينا موقف لن نعلن عنه في الوقت الحالي. لدينا واجب بتقديم أداء قوي والفوز على الإكوادور، وأشار إلى أن كل شيء سيوضح بعد مباراتي تصفيات كأس العالم».

وأوضح تيتي أن لاعبي المنتخب قابلوا روجيرو كالوكلو رئيس الاتحاد البرازيلي، وكشفوا موقفهم، وتستهل البرازيل، مشوار الدفاع عن لقب كوبا أمريكا ضد فنزويلا في برازيليا، يوم 13 يونيو.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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