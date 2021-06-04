شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تتعادل أمام تشيلي بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع المنتخب الأرجنتيني في فخ التعادل أمام نظيره تشيلي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الجمعة بتوقيت مصر على ملعب سانتياجو ديل استيرو الفريد ضمن لقاءات الجولة السابعة من مرحلة المجموعات، في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

سجل ليونيل ميسي هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 24 و سجّل أليكسيس سانشيز هدف التعادل لـ تشيلي في الدقيقة 36.

توقف رصيد الأرجنتين عند 11 نقطة بفارق نقطة عن المُتصدر منتخب البرازيل، فيما أصبح رصيد تشيلي 5 نقاط في المركز السابع.