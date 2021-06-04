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أندية أستراليا تنسحب من دوري أبطال آسيا

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة انسحاب أندية سيدني إف.سي وملبورن سيتي وبرزبين رور الأسترالية من دوري أبطال آسيا 2021.

وقال الاتحاد في بيان : «الأمر سيُحال الآن إلى لجان الاتحاد الآسيوي ذات الصلة، وسيتم الإعلان عن القرارات في الوقت المناسب».

ولم يوضح الاتحاد الآسيوي سبب انسحاب الأندية الأسترالية لكن رابطة الدوري الأسترالي أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أنها عدلت جدول مباريات الدوري بسبب تفشي عدوى فيروس في ولاية فيكتوريا.وتتضارب مواعيد أدوار خروج المغلوب في الدوري الأسترالي مع مباريات دوري أبطال آسيا.

وكان من المفترض أن يلعب برزبين رور ضد كايا إف.سي في الدور التمهيدي يوم 20 يونيو الجارى وملبورن سيتي ضد سيزيرو أوساكا في اليوم التالي.

بينما كان سيلعب سيدني إف.سي ضد جيونبوك الكوري في دور المجموعات يوم 25 يونيو

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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