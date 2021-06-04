شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوى ينتظمان فى مران الإسماعيلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم، اليوم الجمعة، الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوى فى تدريبات الإسماعيلى بعد حصولهم على راحة إضافية لمدة 24 ساعة من إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش، ويستعد الإسماعيلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء 15 يونيو باستاد الإسماعيلية فى الجولة 26 لمسابقة الدورى، وقرر الجهاز الفنى للدراويش رفع الحمل التدريبى للاعبين بإقامة المران على فترتين صباحية ومسائية، ويتطلع جهاز الدراويش تحت قيادة إيهاب جلال للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبى الفريق، قبيل استئناف المشوار المحلى.

ورفض الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال دخول فريقه معسكرا مغلقا خلال فترة توقف الدورى خوفاً من الملل والإجهاد لاسيما أن الفريق خاض مباريات كثيرة فى وقت قصير مفضلا الاكتفاء بثلاثة مباريات ودية لتجهيز لاعبيه بدنياً وفنياً لمواجهة غزل المحلة، حيث يلاقى فى الأولى فريق كسكادا فى 7 يونيو الجارى ثم يلاقى البنك الأهلى فى 10 يونيو ثم يختتم ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى 11 يونيو استعداداً للفلاحين وتقام جميعاً على ستاد الاسماعيلية.

ويغيب محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة غزل المحلة بعد تعرضه للطرد فى مواجهة الزمالك بكأس مصر.

ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات غزل المحلة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفلاحين فى محاولة لإستعادة قطار الانتصارات بعد وداع كأس مصر.

وودع الإسماعيلى كأس مصر بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت أمس الخميس بدور الـ16 من كأس مصر باستاد السويس الجديد، وتأهل الزمالك لربع نهائى البطولة ليضرب موعداً مع مصر المقاصة.