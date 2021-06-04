شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحذر لاعبيه قبل الإجازة: الاختلاط ممنوع ورفع الكمامة مرفوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على منح لاعبيه تعليمات صارمة خلال فترة الإجازة التى حصلوا عليها بمنع الاختلاط والتجمعات خوفاً من تعرض أى لاعب للإصابة بفيروس كورونا، كما شدد الجهاز الطبى على اللاعبين ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وعدم خلعها والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم، فى ظل احتياج الفريق لجهود كل اللاعبين فى الموقعة المرتقبة مع الترجى التونسى بدورى الأبطال الأفريقى، فى ذهاب نصف نهائى البطولة التى يحمل لقبها المارد الأحمر، وشدد جهاز الأهلى على اللاعبين خطورة الاستهانة بهذه التعليمات، مؤكداً أن مراقبة التزامهم ستكون مهمته فى هذه الفترة.

ومنح بيتسو موسيماني، فريق الأهلى راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام بداية من اليوم الجمعة، ويستأنف الأهلى تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى يوم 19 يونيو الحالى، في ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا.



وكان الأهلى قد تعادل وديا 2-2 مع مصر للتأمين، فى المباراة التى أقيمت أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.