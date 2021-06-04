شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. ميلاد محمود بكر ساحر الإفيهات الكروية فى التعليق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد أحد أشهر المعلقين الكرويين بخفة ظله المعهودة وبساطة أدائه، حتى بات ملكاً متربعاً على عرش التعليق الكروى فى المحروسة، إنه محمود بكر نجم الأوليمبى الراحل الذى تحل اليوم الجمعة ذكرى ميلاده فهو من مواليد 4 يونيو 1944 ووافته المنية فى 3 فبراير 2016.

1- لعب محمود بكر فى نادى الأوليمبى فى عصره الذهبى، وتمكن من الفوز بالدورى المصرى 66، والفوز على الأهلى والزمالك ثم أندية أخرى مثل المحلة والترسانة والإسماعيلى فى عز أمجادها.

2- لم يستطع جيله إكمال نهضة الأولمبى نتيجة هزيمة عام 1967 واستدعاء معظم أفراد الفريق بالجيش للتجنيد وهو معهم، وأنهى خدمته بعد ما وصل إلى رتبة عقيد.

3- عمل محمود بكر فى مركز قطاع الناشئين بالإسكندرية، وتخرج من تحت يده العديد من اللاعبين المتميزين مثل أحمد الكاس وأحمد سارى وطارق العشرى كما توقع تألق نجم الاتحاد السابق محمد ناجى قبل شهرته وانتقاله للأهلى.

4- وعمل محمود بكر معلقا رياضيا بالعديد من القنوات الفضائية.

5- "عدالة السماء تنزل على استاد باليرمو" من هنا انطلق المعلق الرياضى الأشهر فى مصر، جملة شهيرة خالدة قالها محمود بكر عقب حصول منتخب مصر على ضربة جزاء وتسجيل هدف التعادل أمام هولندا فى مباراة كأس العالم 1990، كانت شهادة ميلاد حقيقية وبوابة الشهرة الفعلية لبكر .

6- "واحد يقولى.. أقوله" الجملة الأشهر والأكثر تكراراً من المعلق الكبير، ومن درجة إعجاب الناس بها وترديدها، قامت إحدى شركات المحمول بالتعاقد مع بكر لتصوير إعلان ليقول فيه بكر جملته الشهيرة "واحد يقولى".

7- محمود بكر مؤسس نظرية "السيجارة وكوباية الشاى فى البلكونة" التى طالما رددها أثناء تعليقه على المباريات، كما اشتهر بجملة "عذراً للتأخر فى نقل المباراة بسبب فاصل الإعلانات.. فالإعلانات هى من تدفع رواتبنا".