شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يخوض ودية جنوب أفريقيا الأولى بالسويس والثانية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، مباراته الودية الأولى أمام جنوب أفريقيا والمحدد لها يوم 10 يونيو الجارى فى السويس، على أن تقام المباراة الودية الثانية أمام جنوب أفريقيا أيضا يوم 13 من نفس الشهر بالقاهرة.

وقرر اتحاد الكرة تعيين حكام مصريين لإدارة مباراتىّ منتخب مصر الأوليمبى الوديتين أمام جنوب أفريقيا، المقرر لهما يومىّ 10 و13 يونيو الجارى ضمن استعدادات الفراعنة لأولمبياد طوكيو.

وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر الحالى خلال أجندة يونيو قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق 22 يوليو المقبل.. وضمت قائمة المختارين:

حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير.

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام) - محمود الجزار - كريم العراقى - عمار حمدى -أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبد القادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزى الحناوى.

الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.