شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..محمد صلاح.. عنقود مهارات "جوه وبره الملعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف الفرعون محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني الأول ونادي ليفربول الإنجليزي عن الإبداع والتألق، يخطف العقول والقلوب إينما يتواجد ، وإذا كان القاصي والداني في العالم كله قد رفع له القُبّعة احتراماً وتقديراً لموهبته الكروية التي أبهرت العالم فأن الجميع تقريباً بات يندهش بل ويُصفّق لمواهب "المو" خارج المستطيل الأخضر.

في كرة القدم أبهرنا "صلاح" بسرعته ومهاراته وأهدافه ورشاقته، كما أبدع كذلك في ألعاب أخرى يخوضها النجم المصري على سبيل الترفيه مع أصدقاؤه من نجوم الكرة ومن خارج الوسط الرياضي.

كشف محمد صلاح مؤخراً عن تفوقه في لعبة الشطرنج، بعدما نشر عبر حسابه الشخصي على انستجرام، صورة من مباراة خاصة بينه وبين صديقه أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب، حيث تغلب عليه صلاح بنتيجة 3/0.

صلاح أيضاً نشر صوراً سابقة أظهرت قدراته على ممارسة السباحة والتزلج على الجليد وركوب الدراجات، هذا بخلاف تشجيعه للكثير من الألعاب الأخرى وخاصة التنس، داعماً لكل رياضي يقوم بإنجاز فريد في مجاله ويرفع راية مصر في المنافسات العالمية.

أما على الصعيد الإنساني فيمتلك فراري الفراعنة مواهب أخرى ظهرت في صوره الرائعة مع كلتا ابنتيه، مكة وكيان، وكذلك اهتمامه بالحيوانات وقراءة الكتب، والصيد والكثير من الهوايات التي تعكس شخصية مثقفة واحترافية.



محمد صلاح



محمد صلاح



محمد صلاح



محمد صلاح



محمد صلاح



محمد صلاح



محمد صلاح



محمد صلاح



محمد صلاح



محمد صلاح



محمد صلاح