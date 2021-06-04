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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخشى تكرار 3 مواسم حملت عنوان انتفاضة الأهلى بالإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لم ينجح نادى الزمالك بالعودة من الجونة بأكثر من نقطة وحيدة بعدما انتهت مباراته أمام صاحب الأرض بالتعادل السلبى فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار الجولة 25 من الدورى المصرى الممتاز، هذا التعادل مع الجونة أعاد فتح أبواب الحديث عن مصير لقب الدورى هذا الموسم وجعل نغمة التشاؤم تعود مرة أخرى بين الجماهير البيضاء خوفاً من ضياع اللقب فى الأمتار الأخيرة من المسابقة.
ويعتلى الزمالك صدارة الدورى الممتاز برصيد 55 نقطة من 25 مباراة، بفارق 14 نقطة عن الأهلى المتواجد بالمركز الثانى برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، أى يتبقى للمارد الأحمر 6 مباريات مؤجلة حال الفوز فيها جميعاً يحصد 18 نقطة ويصل رصيده إلى 59 نقطة، ويستعيد القمة بفارق 4 نقاط عن أصحاب الرداء الأبيض.
- 3 مواسم شهدت انتفاضة الأهلى
ظل الزمالك متفوقاً على نظيره الأهلى بستة نقاط فى موسم 82 وكان الفائز بالمباراة وقتها يحصل على نقطتين وليس ثلاثة وشهدت المباريات الأخيرة فى المسابقة تراجعاً كبيراً للزمالك حتى تمكن الفريق الأحمر من التتويج بالبطولة بعد التعادل السلبى أمام الزمالك، حيث انتهى لقاء الدور الثانى موسم 1981-1982 بين القطبين بالتعادل السلبى وشهدت المباراة جدلا واسعاً بعد أن لغى محمد حسام الدين حكم اللقاء آنذاك هدفاً لحسن شحاتة نجم الزمالك بداعى التسلل مستنداً لراية مساعده الحكم الراحل محمود عثمان وفاز الأهلى بالبطولة فى النهاية بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك.
العودة الثانى للأهلى كانت موسم 1995 – 1996 عندما كان الزمالك فى الصدارة ويبتعد عن الأهلى بفارق كبير من النقاط بعد ختام الدور الأول، إلا أن الأحمر عاد بقوة وحصد اللقب فى النهاية بفارق 4 نقاط عن الأبيض، حيث كان الأهلى متصدرا للدورى وبفارق نقطة واحدة وتبقى له مباراة الزمالك فقط فى نهاية الدورى، وحال فوز الأبيض يتوج باللقب وشهدت المباراة انسحاب الزمالك اعتراضًا على هدف حسام حسن لاعب الأهلى حينها الذى احتسبه قدرى عبد العظيم حكم المباراة ليتم احتساب المباراة للأهلى بنتيجة 2-0 ويتوج باللقب.