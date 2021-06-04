شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخشى تكرار 3 مواسم حملت عنوان انتفاضة الأهلى بالإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم ينجح نادى الزمالك بالعودة من الجونة بأكثر من نقطة وحيدة بعدما انتهت مباراته أمام صاحب الأرض بالتعادل السلبى فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار الجولة 25 من الدورى المصرى الممتاز، هذا التعادل مع الجونة أعاد فتح أبواب الحديث عن مصير لقب الدورى هذا الموسم وجعل نغمة التشاؤم تعود مرة أخرى بين الجماهير البيضاء خوفاً من ضياع اللقب فى الأمتار الأخيرة من المسابقة.

ويعتلى الزمالك صدارة الدورى الممتاز برصيد 55 نقطة من 25 مباراة، بفارق 14 نقطة عن الأهلى المتواجد بالمركز الثانى برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، أى يتبقى للمارد الأحمر 6 مباريات مؤجلة حال الفوز فيها جميعاً يحصد 18 نقطة ويصل رصيده إلى 59 نقطة، ويستعيد القمة بفارق 4 نقاط عن أصحاب الرداء الأبيض.

- 3 مواسم شهدت انتفاضة الأهلى

تخطى الأهلى للزمالك وتفوقه بأربعة نقاط فى ترتيب الدورى حال فوز الأهلى بمؤجلاته أثار مخاوف عديدة لدى جماهير القلعة البيضاء، رغم تصدر فريقها لجدول المسابقة وحظوظه القائمة فى التتويج باللقب هذا الموسم فى ظل تفوق لاعبيه منذ بداية الدورى الممتاز، إلا أن التاريخ قد يُعيد إلى أذهانهم عواقب تقليص الفارق وكيف استطاع الأحمر تحقيق الـ"ريمونتادا" 3 مرات من قبل لينتزع الصدارة من الزمالك ويتوج باللقب فى نهاية المسابقة.- العودة الأولى للأهلى موسم 1981 – 1982

ظل الزمالك متفوقاً على نظيره الأهلى بستة نقاط فى موسم 82 وكان الفائز بالمباراة وقتها يحصل على نقطتين وليس ثلاثة وشهدت المباريات الأخيرة فى المسابقة تراجعاً كبيراً للزمالك حتى تمكن الفريق الأحمر من التتويج بالبطولة بعد التعادل السلبى أمام الزمالك، حيث انتهى لقاء الدور الثانى موسم 1981-1982 بين القطبين بالتعادل السلبى وشهدت المباراة جدلا واسعاً بعد أن لغى محمد حسام الدين حكم اللقاء آنذاك هدفاً لحسن شحاتة نجم الزمالك بداعى التسلل مستنداً لراية مساعده الحكم الراحل محمود عثمان وفاز الأهلى بالبطولة فى النهاية بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك.

- العودة الثانية موسم 1995 - 1996

العودة الثانى للأهلى كانت موسم 1995 – 1996 عندما كان الزمالك فى الصدارة ويبتعد عن الأهلى بفارق كبير من النقاط بعد ختام الدور الأول، إلا أن الأحمر عاد بقوة وحصد اللقب فى النهاية بفارق 4 نقاط عن الأبيض، حيث كان الأهلى متصدرا للدورى وبفارق نقطة واحدة وتبقى له مباراة الزمالك فقط فى نهاية الدورى، وحال فوز الأبيض يتوج باللقب وشهدت المباراة انسحاب الزمالك اعتراضًا على هدف حسام حسن لاعب الأهلى حينها الذى احتسبه قدرى عبد العظيم حكم المباراة ليتم احتساب المباراة للأهلى بنتيجة 2-0 ويتوج باللقب.

- العودة الثالثة فى موسم 2010- 2011

أما العودة الثالثة والأقرب لأذهاب الجماهير فكانت فى موسم 2010- 2011 عندما كان يقود الزمالك حسام حسن قبل أن يُعيد مجلس الأهلى البرتغالى مانويل جوزيه فى الولاية الثالثة له بعد تصدر الأبيض جدول المسابقة بفارق 7 نقاط عن الأهلى قبل تولى جوزيه المسئولية ليحقق البرتغالى انتفاضته بانتصارات متتالية قادته للفوز باللقب مع تراجع الفريق الأبيض وذلك قبل النهاية بـ3 جولات كاملة.