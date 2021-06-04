شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعين حكام مصريين لوديتىّ المنتخب الأولمبى أمام جنوب افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة، تعيين حكام مصريين لإدارة مباراتىّ منتخب مصر الأوليمبى الوديتين أمام جنوب افريقيا، المقرر لهما يومىّ 10 و13 يونيو الجارى ضمن استعدادات الفراعنة لأولمبياد طوكيو.

وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر الحالى خلال أجندة يونيو قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق 22 يوليو المقبل.. وضمت قائمة المختارين:

حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير.

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام ) - محمود الجزار - كريم العراقى - عمار حمدى -أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبدالقادر -إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزى الحناوى.

الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.