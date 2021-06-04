الأهلي يكشف القيمة الحقيقية لمكافأة الخطيب لكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، كواليس مكافأة محمود الخطيب رئيس النادي لمحمود كهربا لاعب الفريق، مؤكدا أنه لم يحصل على 1000 دولار كما تردد.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات عبر قناة "الأهلي" صباح الجمعة: "بيتسو موسيماني مدرب الفريق كان يتحدث بشكل جيد عن كهربا باستمرار أمام جميع اللاعبين، وأكد أنه ينفذ ما يطلب منه من تعليمات".

وأضاف: "ما حدث أنني كنت أشاهد المران مع كابتن محمود الخطيب، وأثناء التدريبات، وصلت كرة إلى كهربا فقال الخطيب لي (لو يعملها كده) فلعبها كهربا بالطريقة التي كان يتمنى الخطيب تنفيذها".

وواصل: "فقرر محمود الخطيب صرف مكافأة رمزية لكهربا، وكهربا (ما صدق) وطلب أن يكتب له الخطيب عليها كتذكار، وكانت قيمتها 20 دولار وليس 1000 دولار كما تردد".

وأتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته مازحا: "هو لو كهربا حصل على مكافأة 1000 دولار هسيبه؟".