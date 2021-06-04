"محامي اللاعب سيقف على الحياد".. تطور جديد في قضية الأهلي وعبد الله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أشرف عبدالعزيز، محامي عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، أن جميع الحلول الودية التي كان يسعى لتحقيقها بين اللاعب وناديه السابق الأهلي وصلت إلى الفشل.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات هاتفية لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "كنت أحاول السعي جاهدًا للحلول الودية والاجتماع على طاولة واحدة من أجل النظر في العقد وتفسيره، ومن له حق يحصل عليه، لكن كل طرف متمسك بموقفه".

وأضاف: "جميع المساعي الودية بين عبد الله السعيد والنادي الأهلي وصلت للفشل، وبالتالي كل طرف سيسلك الطرق القانونية، كنت أتمنى أن تنجح المساعي الودية بين عبدالله السعيد والكيان العظيم للأهلي".

وأكد: "سأتخذ موقف الحياد بين أخي الصغير وصديقي عبدالله السعيد وبيتي النادي الأهلي، ولن أتدخل في القضية إلا في حالة التصالح".

وأتم محامي عبدالله السعيد قائلا: "الحكم الذي حصل عليه الأهلي لم يبلغني به النادي أو عبدالله السعيد".

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري "المحكمة الرياضية" حكم يوم 25 إبريل من عام 2021 لصالح النادي الأهلي في قضيته ضد عبد الله السعيد وألزم الأخير بدفع مبلغ 2 مليون دولار صالح النادي الأحمر قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد بين الطرفين.

وباع الأهلي عبد الله السعيد إلىي أهلي جدة في صيف 2018 واشترط في العقد عدم عودته للعب في مصر لمدة 3 مواسم ووضع شرطاً جزائياً قيمته 2 مليون دولار في حالة الإخلال بالعقد.

وعاد عبد الله السعيد إلي بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2019 بعد فسخ عقده مع أهلي جدة ليرى أحقيته للعب في بيراميدز دون دفع الشرط الجزائي للأهلي لأنه انتقل للنادي الأزرق دون إعادة بيع أو إعارة .