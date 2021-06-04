الأرجنتين تتعادل مع تشيلي بتصفيات كأس العالم.. وكولومبيا تسحق بيرو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

استأنف المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم مسيرته في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بالتعادل مع ضيفه التشيلي 1 / 1 مساء الخميس (صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش) في الجولة السابعة من التصفيات.

وشهدت نفس الجولة أيضا فوز بوليفيا على فنزويلا 3 / 1 وكولومبيا على بيرو 3 / صفر وتعادل أوروجواي مع باراجواي سلبيا.

وتأتي الجولتان السابعة والثامنة من التصفيات قبل أيام من انطلاق فعاليات بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) ، التي نقلت مؤخرا من الأرجنتين إلى البرازيل ، والتي تقام وسط موجة من الجدل بسبب تفشي الإصابات الهائل بمرض (كوفيد-19) الناجم عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قارة أمريكا الجنوبية.

ورفع المنتخب الأرجنتيني (راقصو التانجو) رصيده إلى 11 نقطة من خمس مباريات خاضها بالتصفيات حتى الآن ليحتل المركز الثاني في جدول التصفيات بفارق نقطة واحدة خلف البرازيل التي تستضيف الإكوادور مساء اليوم الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) في ختام مباريات هذه الجولة.

ورفع منتخب تشيلي رصيده إلى خمس نقاط في المركز السابع بجدول التصفيات.

وسجل النجم الشهير ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني هدف التقدم للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 23 ليكون الهدف الدولي رقم 72 له مع الفريق.

وسارع منتخب تشيلي بتحقيق التعادل بهدف سجله نجمه الكبير أليكسيس سانشيز في الدقيقة 36 .

وكانت جائحة كورونا تسببت في تأجيل مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات ، واللتين كانتا مقررتين في آذار/مارس الماضي.

وحصل المنتخب الأرجنتيني على ركلة الجزاء اثر عرقلة جييرمو ماريبان للاعب لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء.

وسدد ميسي الركلة ليضع منتخب التانجو في الدقيقة 23 ، ولكن أليكسيس تعادل لتشيلسي في الدقيقة 36 .

وخاض المنتخب الأرجنتيني هذه المباراة بعد غياب طويل عن المشاركة في المباريات حيث كانت آخر مباراة سابقة له عندما فاز على بيرو في تشرين ثان/نوفمبر 2020 ضمن نفس التصفيات.

وفي المقابل ، كان منتخب تشيلي خاض مباراة ودية في 27 آذار/مارس الماضي وفاز فيعلى على منتخب بوليفيا 2 / 1 وديا.

وقدم منتخب تشيلي بداية قوية في المباراة أمام التانجو ، وكاد المهاجم المخضرم إدواردو فارجاس يفتتح التسجيل في الدقيقة 15 ، ولكن تسديدته ذهبت خارج القائم.

وأثارت هذه الفرصة الخطيرة حفيظة راقصي التانجو الذين اندفعوا في الهجوم ، وحصلوا على ركلة جزاء بعدما راجع الحكم نظام حكم الفيديو المساعد (فار) ، وسجل ميسي منها هدف التقدم في مرمى الحارس كلاوديو برافو.

وسجل أليكسيس هدف التعادل اثر ضربة حرة ثم ضربة رأس من جاري ميديل هيأ بها الكرة لزميله على بعد خطوات قليلة من المرمى.

وكاد ميسي يسجل هدف التقدم للتانجو مجددا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول ولكن برافو تألق في التصدي لتسديدته.

وتراجع أداء الفريقين في الشوط الثاني ، وإن ظلت الأفضلية البدنية للمنتخب التشيلي فيما تراجع المنتخب الأرجنتيني كثيرا للدفاع.

وقبل دقائق من نهاية المباراة ، كاد ميسي يخطف الفوز لفريقه ولكن الكرة ارتدت من القائم.

وسقط منتخب أوروجواي في فخ التعادل السلبي مع باراجواي ليرفع كلاهما رصيده إلى سبع نقاط وإن تفوق منتخب باراجواي صاحب المركز الرابع على أوروجواي بفارق الأهداف فقط.

وسحق المنتخب الكولومبي مضيفه منتخب بيرو بثلاثية نظيفة سجله ياري مينا وماتيوس أوريبي ولويس دياز في الدقائق 40 و49 و55 ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس ، وتجمد رصيد بيرو عند نقطة واحدة في المركز العاشر الأخير بجدول التصفيات.

وأنهى كل من الفريقين المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد ميجيل ترواكو من المنتخب البيروفي في نهاية الشوط الأول ودانيال مونوز من المنتخب الكولومبي في الدقيقة 58 .

وفي افتتاح مباريات هذه المرحلة مساء الخميس ، فاز المنتخب البوليفي على نظيره الفنزويلي 3 / 1 ليرفع رصيده إلى أربع نقاط ويتقدم للمركز الثامن بعدما حقق أول انتصار له في التصفيات حتى الآن ، وتجمد رصيد فنزويلا عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.

وبادر منتخب بوليفيا بالتسجيل عن طريق مارسيلو مارتينيز مورينو في الدقيقة الخامسة ، قبل أن يحرز خون تشانسيلور هدف التعادل لفنزويلا في الدقيقة 26 .

وفي الشوط الثاني ، عاود منتخب بوليفيا تقدمه ، بعدما سجل دييجو إيبانيز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 60، فيما قضى مارسيلو مارتينيز مورينو على آمال فنزويلا في التعادل ، بإحرازه الهدف الثالث لبوليفيا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 83 .