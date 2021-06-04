شيكابالا يكشف سبب بكائه داخل سيارته عقب مغادرته لقاء الأهلي والزمالك (فيديو)

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نجم الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، عن سبب بكائه داخل سياراته عقب تأجيل لقاء الأزمة بين الأهلي والزماك في السلة.

وقال شيكابالا خلال مشاركته احتفال قناة ناديه بالنجم مصطفى مكاوي «كيجو» لاعب سلة الزمالك الحاصل على البطولة الإفريقية مؤخرا: «بكيت في سيارتي بعد مباراة الزمالك والأهلي في بطولة دوري السلة، بسبب موقف النادي الأحمر، عقب إلغاء المباراة؛ بسبب تصرف لاعبي السلة تجاهي، ورفضهم لعب المباراة، بدون وجودي، وهو شيء جعلني سعيدا للغاية، برغم حزني من إلغاء المباراة».

ووصلت في الساعات الأولى من صباح أمس الأول، بعثة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي والعائدة من رواندا بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

وكان في استقبال البعثة الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي، والدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي. وقام الجميع باستقبال أبطال إفريقيا بباقات الورود، والإشادة بما حققوه، ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية الدولية.