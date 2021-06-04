شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: أفريقيا فخورة بالنادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيتسو موسميانى المدير الفنى للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، أنه لا ينزعج من الإنتقادات التي يتعرض لها في بعض الأوقات، لافتاً في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه يتقبل الانتقادات كما أنه يعتبرها جزء كبير من ضغوط كرة القدم، وشيئ أساسي في مجال التدريب.

وأوضح أنه لا يلتفت إلى الانتقادات إلا إذا كانت لصالح الفريق، مشيرا إلى أن فريقه حقق العديد من النجاحات الرائعة خلال الفترة الماضية، بداية من التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا ثم الحصول على الميدالية البرونزية في مونديال كأس العالم الأخير الذي أقيم في قطر، ثم التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي، مؤكدا على أن قارة أفريقيا فخوره بما يقدمه النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.