شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: صن داونز وأورلاندو بايرتس كانا نقطة تحول في مشواري الكروي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسميانى، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن الفرق التي بدأ خلالها ممارسة كرة القدم، والتى كانت مع أندية جنوب أفريقيا، لافتا إلى أن أنه لعب بقميص صن داونز، وأورلاندو بايرتس، وشهد نجاح كبير معهم، وهو الأمر الذي جعله يخوض العديد من اتجارب الاحترافية في الدول اأاوروبية على راسها اليونان ثم الدوري القطري.

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن بدأ كرة القدم في جنوب إفريقيا في مركز رأس الحربة، لكنه شارك في مركز صانع الألعاب عندما خاض التجرب الاحترفية