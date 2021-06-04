شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحاول استغلال عمرو جمال وأحمد علاء لحسم صفقة سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول مسئولو النادي الأهلي استغلال تواجد الثنائي عمرو جمال وأحمد علاء لاعبي الفريق الأحمر والمعارين إلى طلائع الجيش في الموسم الحالي للدخول في صفقة تبادلية نظير تعاقد مسئولي القلعة الحمراء مع أحمد سمير جناح الفريق العسكري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، باعتباره من الأسماء المرشحة لارتداء قميص الأهلي في الموسم المقبل.

ويخطط مسئولو الأهلي لاستغلال رغبة طلائع الجيش في الإبقاء على خدمات عمرو جمال وأحمد علاء سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة في التخلي عنهما بشكل نهائي مقابل الحصول على خدمات أحمد سمير في ظل حاجة الجهاز الفني لجناح محلي مميز، ويعد لاعب الزمالك والداخلية السابق من أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم هذا المركز بالأهلي في الموسم الجديد.

وتضاءلت فرص عمرو جمال في العودة للأهلي في ظل وجود تخمة عددية في هذا المركز لوجود الرباعي محمد شريف ووالتر بواليا وصلاح محسن ومروان محسن، بخلاف اقتراب عودة أحمد ياسر ريان، بينما باتت فرص عودة أحمد علاء منعدمة في ظل عدم الحاجة لجهوده بالأهلي ووجود عدد 7 مدافعين مقيدين في قائمة الأهلي حاليا.