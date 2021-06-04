شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعسكر فى الإسماعيلة الاثنين ويخوض وديتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الاهلى على خوض مباريتان وديتان خلال معسكر الفريق المغلق المقرر اقامته بمدينة الاسماعيلة بداية من الأثنين المقبل لمدة 4 أيام وذلك ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويحاول خالد جلال في الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبى البنك الاهلى من خلال المباريات الودية وتصحيح بعض الأخطاء الدفاعية وذلك لتجنب تكرارها في المباريات الرسمية .

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيرة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز وستقام المباراة على ملعب بتروسبورت يوم 16 من الشهر الجارى .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس عشر بجدل ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة .

وسبق قامت إدارة المسابقات باتحاد الكرة بتأجيل مباراة البنك الأهلي أمام المقررة ضمن الجولة 25 في الأول من يونيو بستاد السلام .