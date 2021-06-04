شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لطوكيو.. شوقي غريب يحدد موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، نقل معسكر الفراعنة إلى العين السخنة، اعتبارا من السبت المقبل، استعدادا للمباراتين الوديتين أمام جنوب إفريقيا. وقال غريب، خلال تصريحاته المتلفزة، «سيتم إرسال القائمة النهائية المشاركة في الأولمبياد يوم 30 من الشهر الجاري، على أن يتم إقامة معسكر في بداية يوليو المقبل، بينما ستسافر البعثة إلى اليابان يوم 16 من الشهر ذاته».

وأضاف: «منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي لديه 10 لاعبين محترفين في أوروبا على أعلى مستوى، ويتميز بقوة البنيان، وهو تجربة قوية قبل مباريات الأولمبياد».

وأشار إلى أن «الاتحاد الدولي لكرة القدم، بدأ في متابعة بعض الإجراءات الاحترازية معنا، مثل إقامة مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد يوميا أثناء تواجد البعثة في طوكيو، بالإضافة إلى وضع شروط صارمة باستبعاد أي فرد من البعثة، كان مخالطا لمصاب كورونا».