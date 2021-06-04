شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكمًا لمباراة القطن الكاميروني و شبيبة القبائل الجزائري في الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم «الكاف» إدارة مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بين القطن الكاميروني، وشبيبة القبائل الجزائرى لطاقم تحكيم مصري، بقيادة أمين عمر، والتي ستقام يوم 20 من يونيو الجارى، في العاصمة الكاميرونية.

وجاء طاقم التحكيم كالتالى، أمين عمر حكماً للساحة، أحمد حسام حكم مساعد، ويوسف البساطي حكم مساعد ثان، بينما يتولى محمد عادل مهمخ الحكم الرابع، اما تقنيه الفيديو فستكون من نصيب محمود عاشور، ويعاونه كلاً من طارق مجدي، ومحمود أبو الرجال.