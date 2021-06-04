الأهلي يفوز على الزمالك 7/1 في الدوري داخل عقر داره بميت عقبة.. صور

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دائما ما تبحث جماهير الأهلي والزمالك، عن الأسرار القديمة التي كانت بين فريقهما منذ زمن بعيد، حيث احتفلت القلعة البيضاء، مساء أمس الأول، بفوز فريقها على المارد الأحمر، بسداسية نظيفة، لتأتي جماهير الزمالك، وتبحث عن عدد قديم لجريدة الأهرام، يحمل عنوانا لمباراة القطبين، والتى فاز بها الأهلي بسباعية لهدف، وجاء العنوان: «الأهلي يهزم الزمالك سبعة لواحد على الملعب الجديد بميت عقبة»

وكان نادي الزمالك، أمس الأول، احتفل بذكرى تحقيق الزمالك الفوز على الأهلي بنتيجة 6-0 في نهائي بطولة كأس مصر «كأس نهائي الملك» بمسماها القديم عام 1944.

وجاءت السداسية البيضاء حين كان الزمالك يلعب وقتها تحت اسم «نادي فاروق». وتعد هذه هي السابقة الأولي تقريبا من الزمالك التي يحتفل فيها عبر موقعه الرسمي بسداسية الفوز على الأهلي لأول مرة رسميًا.

الأهلى يفوز على الزمالك

ونجح الزمالك في الفوز بسداسية نظيفة وهى النتيجة الأكبر في تاريخ مباريات القمة على مدار التاريخ. سجل سداسية الزمالك كل من: محمود حافظ «زقلط» 3 أهداف (هاتريك) ومحسن السحيمي هدفين، وعبدالكريم صقر هدفا، لينجح الفارس الأبيض في تحقيق اللقب.