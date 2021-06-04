شكرا لقرائتكم خبر عن خلال منافسات اليوم الأول.. تأهل 5 لاعبين مصريين إلي نهائي كأس العالم للجمباز (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح 5 لاعبين مصريين، في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للجمباز، المقامة في مصر، حيث تأهل الثنائي ماندى محجوب، وزينه إبراهيم، إلى نهائى كأس العالم على جهاز المتوازي بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع في التصفيات، كما احتلت نانسى طمان المركز الأول في تصفيات كأس العالم للجمباز في مصر، على جهاز طاولة القفز برصيد 13.225 نقطه وتتأهل إلى نهائى البطولة، كما احتل على زهران المركز الأول في منافسات جهاز الحلق برصيد 14.2، واحتل عبدالرحمن عبدالحليم المركز الرابع على جهاز حصان الحلق.

ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظي البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، خاصة وأن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا، وتحت أنظار الاتحاد الدولي للعبة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية أمس، وشدد الدكتور إيهاب أمين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية من وزارة الصحة.

وبذلت اللجنة المنظمة ومدير البطولة المهندس ياسر زايد مجهودات كبيرة لتجهيز صالة استاد القاهرة لهذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة داخل قارة إفريقيا.