شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعد لاعبيه بصرف مكافآت الفوز قبل مواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد مسؤولو نادي الإسماعيلي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بصرف مستحقاتهم المتأخرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن على أبوجريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، وعد اللاعبين بصرف مكافآت الفوز في مباراتي أسوان ومصر المقاصة في مسابقة الدوري، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها ١٥ يونيو الجاري، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 30 غيرها.