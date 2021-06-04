شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتلقى اتصالا هاتفيا من ناصر الخليفي لضمه لباريس سان جيرمان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي تلقى اتصالات هاتفيا من ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من أجل انضمام النجم المصري لصفوف الفريق الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مهيب عبد الهادي خلال برنامجه التلفزيوني أمس الخميس، عن تلقى محمد صلاح اتصالا هاتفيا من ناصر خليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، لضم النجم المصري من فريقه ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف أن محمد صلاح أبدى مرونة كبيرة خلال الاتصالات الهاتفي مع رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وأن ناصر الخليفي اتخذ اتجاها قويا ومباشرا لضم النجم المصري خلال فترة الانتقالا الصيفية.

محمد صلاح قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، وفريق ليفربول الإنجليزي مازال حديث الصباح والمساء داخل سوق الانتقالات الصيفية، خاصة وأن باريس سان جيرمان الفرنسي يكثف تحركاته لضم النجم المصري خلال هذا الصيف الساخن وخطفه من فريقه ليفربول المتمسك ببقاء محمد صلاح داخل الريدز.

وكشف مدحت شلبي، خلال برنامجه التلفزيوني مساء اليوم، أن محمد صلاح، يمتلك عرضا ضخما من فريق باريس سان جيرمان، مقدر بنصف مليار جنيه سنوياً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد صلاح يحصل على راتبا سنويا في فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي، يقدر بملبغ 176 مليون جنيه، مما يعد ثلث الرقم المعروض عليه من الفريق الباريسي الذي يضم عملاقة أوروبا، مثل، كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، ونيمار دا سليفا، نجم المنتخب البرازيلي.