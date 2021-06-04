رولان غاروس: عبور نادال وديوكوفيتش وفيدرر وشفيونتيك وانسحاب بارتي

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باريس: واصل الاسباني رافايل نادال في يوم عيد ميلاده الخامس والثلاثين مسعاه نحو تتويج رابع عشر في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وعبر بسهولة الى الدور الثالث برفقة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول والسويسري روجيه فيدرر الثامن وحاملة اللقب البولندية إيغا شفيونتيك، فيما أجبرت الاصابة المصنفة اولى الأسترالية آشلي بارتي على الانسحاب.

وحقق نادال المصنف ثالثًا انتصاره السابع عشر من اصل 17 مواجهة جمعته بريشار غاسكيه بنتيجة 6-صفر، 7-5، 6-2، ليقصي آخر فرنسي من منافسات الرجال هذا العام، في أسوأ نتيجة لفرنسا في رولان غاروس منذ 53 عامًا وتحديدًا منذ العصر الحديث اللعبة في 1968.

وقال نادال الطامح للقبه الحادي والعشرين في البطولات الكبرى للانفراد بالرقم القياسي على حساب فيدرر "اعتقد انني اديت اداءًا رائعًا في المجموعة الاولى، لم يكن ريشار سيئًا ولكني لم افقد الكراات ولعبت جيدًا".

وتابع "المجموعة الثانية كانت مختلفة ولم أرسل جيدًا... وانا سعيدٌ كوني فزت بها 7-5 ومن بعدها اعتقد اني سيطرت قليلا على الامور".

ويلتقي الـ"ماتادور" تاليًا مع البريطاني كاميرون نوري (45 عالميًا) الذي خرج ضده فائزًا في المباراتين اللتين جمعتهما، كلتاهما هذا العام، في ربع نهائي دورة برشلونة في طريقه الى اللقب والدور الثالث من بطولة استراليا المفتوحة.

وتركت بارتي التي توجت بلقب البطولة في زيارتها الأخيرة إلى رولان غاروس عام 2019، الملعب في نهاية المجموعة الاولى التي خسرتها 1-6 أمام البولندية ماغدا لينيت من أجل تلقي العلاج، قبل أن تضطر إلى الانسحاب عقب الشوط الرابع للمجموعة الثانية عندما كانت النتيجة 2-2 بسبب اصابة في اعلى الفخذ الايسر.

وقالت بارتي (25 عاما) "إنه أمر مفجع"، موضحة أنها تعرضت للإصابة "الجديدة" في التدريبات الأسبوع الماضي.

وأضافت "كانت الأشهر الثلاثة الأخيرة رائعة، مع القليل من الانتكاسات، وما حدث اليوم وهذا الأسبوع هنا في باريس لن يزيل ذلك".

وتابعت "إنه لأمر مخيب للآمال أن تنتهي على هذا النحو. لقد تلقيت نصيبي العادل من الدموع هذا الأسبوع. كل شيء على ما يرام. كل شيء يحدث لسبب ما"، مشيرة إلى أنه "سيكون هناك جانب مضيء في هذا في النهاية. بمجرد أن أكتشف ما هو، سيجعلني أشعر بتحسن قليل".

وهي المرة الأولى التي تودع فيها بارتي مبكرا إحدى البطولات الأربع الكبرى منذ خروجها من الدور الثاني للبطولة الفرنسية عام 2018.

ولم يجد ديوكوفيتش بطل العام 2016 صعوبة في تجاوز الاوروغوياني بابلو كويفاس المصنف 92 عالميًا 6-3، 6-2، 6-4 في المباراة الاولى التي جمعتهما.

وقال الوصيف اربع مرات آخرها العام الماضي "بابلو لاعب متخصص في الملاعب الترابية ولديه قوة في الضربتين الامامية والخلفية، ولكن بقيت مركزًا. المجموعة الثالثة كانت صعبة لانه رفع مستواه ولكني بقيت مركزًا ورفعت مستوى إرسالي وانا سعيد حقًا".

وتابع "من المهم ان ابقى حاضرًا وافكر فقط بالخصم المقبل، اشعر بحال جيدة على الملعب وألعب بثقة وأرسل وأسدد جيدًا. أعتقد ان التحضيرات كانت جيدة لرولان غاروس لذا آمل ان أذهب بعيدًا في هذه البطولة".

ويلتقي الصربي الباحث عن لقبه التاسع عشر في البطولات الكبرى، تاليًا مع الليتواني ريكارداس بيرانكيس الفائز على الاسترالي جيمس داكوورث، علمًا ان ديوكوفيتش فاز بالمباريات الثلاث جميعها التي جمعته بالليتواني، آخرها في الدور الثاني في فرنسا العام الماضي.

وبلغ فيدرر حامل اللقب عام 2009 الدور الثالث للمرة السادسة عشرة في رولان غاروس بفوزه على الكرواتي مارين تشيليتش المصنف 47 عالميًا 6-2، 2-6، 7-6 (7/4)، 6-2 في ساعتين و35 دقيقة.

وجدد السويسري فوزه على منافسه للمرة العاشرة في 11 مواجهة جمعتهما، حيث حقق المصنف ثالثًا عالميًا سابقًا فوزه الوحيد على فيدرر في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2014 عندما مضى وحقق اللقب.

وقال فيدرر الذي يشارك في رولان غاروس للمرة الثانية فقط في الأعوام الستة الأخيرة والأولى منذ خروجه من نصف نهائي عام 2019 "كانت مباراة جيدة جدًا وتفاجأت قليلا بنفسي، لم اعتقد انني سألعب هكذا لهذه الفترة ضد مارين. حاولت كل شيء وقدمت اداء جيدًا في شوط كسر التعادل ما منحني الثقة انه ما زال لدي طاقة وشيء لأقدمه".

وتابع صاحب الـ39 عامًا "كنت واضحًا في ضرباتي واركض اكثر الى الامام لا الى الوارء...من الجيد ان نلعب في هكذا ظروف وضد خصم مثله".

وشهدت المجموعة الثانية مشادة كلامية مع الحكم ايمانويل جوزيف بعد أن منحه إنذارًا لأخذه الكثير من الوقت بين النقاط، حيث قال له فيدرر "لا أتجرأ بعد الآن على الذهاب والتقاط المنشفة".

وكانت هذه المرة الاولى التي يلتقي فيها اللاعبان منذ نهائي أستراليا المفتوحة عام 2018 عندما حقق فيدرر لقبه العشرين والاخير في البطولات الكبرى.

ويلتقي فيدرر الطامح للعودة إلى مستوياته بعد عمليتين جراحيتين في ركبته اليمنى العام الماضي، تاليًا مع الالماني دومينيك كوبفر الفائز على الاميركي تايلور فريتز 6-3، 6-2، 3-6، 6-4.

وأصبح الاسباني كارلوس ألكاراس (97 عالميًا) الذي بلغ عامه الثامن عشر الشهر الفائت، أصغر لاعب يتأهل الى الدور الثالث في رولان غاروس منذ الاوكراني أندري مدفيديف في العام 1992، بفوزه على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-4، 2-6، 6-4.

وفي أبرز المتأهلين الى الدور الثالث لدى الرجال الارجنتيني دييغو شفارتسمان، الروسي أصلان كاراتسيف، الايطالي ماتيو بيريتيني ومواطنه يانيك سينر.

وبلغت شفيونتيك حاملة اللقب والمصنفة تاسعة عالميًا الدور الثالث بفوز سهل على السويدية ريبيكا بيترسون 6-1، 6-1 في ساعة ودقيقة.

وتُقدم ابنة العشرين عامًا مستويات مميزة على الملاعب الترابية، إذ توجت في منتصف ايار/مايو بثاني أهم ألقابها في مسيرتها الشابة، وذلك في دورة روما، إحدى دورات الألف عند السيدات بحسب النظام الجديد، بعد فوزها الساحق على التشيكية كارولينا بليشكوفا 6-صفر و6-صفر في النهائي.

وبعد ان تجاوزت في الدور الاول في باريس السلوفينية كايا يوفان 6-صفر، 7- الاثنين، تكون قد خسرت سبعة اشواط فقط في مبارياتها الثلاث الاخيرة.

وتلتقي تاليًا مع الاستونية انيت كونتافيت (32) التي اقصت الفرنسية كريستنا ملايدينوفيتش 6-2، 6-صفر.

وتلتقي لينيت في الدور المقبل مع التونسية أنس جابر الـ26 التي تغلبت على الأسترالية أسترا شارما 6-2 و6-4.

وثأرت جابر من شارما التي كانت حرمتها من إحراز اللقب الأول في مسيرتها الاحترافية عندما تغلبت عليها 2-6 و7-5 و6-1 في نهائي دورة تشارلستون الأميركية في 18 نيسان/أبريل الماضي.

وقتها، خاضت جابر (26 عامًا) النهائي الثاني في مسيرتها الاحترافية بعدما فشلت في المحاولة الأولى في نهائي دورة موسكو عام 2018 عندما سقطت أمام الروسية داريا كاساتكينا.

وهي المرة الثالثة التي تبلغ فيها جابر الدور الثالث لرولان غاروس.

وبلغت الأميركية صوفيا كينن الرابعة ووصيفة 2020 الدور الثالث بتغلبها على مواطنتها هايلي بابتيست 7-5 و6-3.

وضربت كينن، بطلة أستراليا المفتوحة العام الماضي موعدا مع مواطنتها الأخرى جيسيكا بيغولا التي تغلبت على التشيكية تيريزا مارتينوتشكوفا 6-3 و6-3.

وتأهلت الاميركية الاخرى جينيفر برايدي وصيفة استراليا المفتوحة الى الدور الثالث على حساب صاحبة الارض فيونا فيرو 6-4، 2-6، 7-5.

كما تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة بفوزها على الأميركية آن لي 6-صفر و6-4، لتلتقي مع التشيكية باربورا كرييتشيكوفا الفائزة على الروسية إكاترينا ألكسندروفا 6-2 و6-3.

ولحقت الاميركية المراهقة كوكو غوف بالمتأهلات بفوزها على الصينية تشيانغ وانغ 6-3، 7-6 (7/1).