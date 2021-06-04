جائزة أذربيجان الكبرى: من شوارع موناكو الى شوارع باكو.. مرسيدس للرد على ريد بول

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باكو: ينتقل السائقون من شوارع إمارة موناكو الى شوارع باكو، وذلك حين تستضيف العاصمة الأذربيجانية الأحد الجولة السادسة من بطولة العالم للفورمولا واحد، حيث يسعى فريق مرسيدس إلى الردّ على ريد بول بعدما انتزع منه الأخير صدارة السائقين والصانعين.

وتعود حلبة باكو إلى الروزنامة العالمية للمرة الأولى منذ 2019 مع تواجد ريد بول وسائقه الهولندي ماكس فيرستابن في الصدارة بعد فوزهما بالسباق الماضي في شوارع موناكو.

وبموازاة تألق ريد بول في موناكو والفوز الأول لفيرستابن في الإمارة، عانى فريق مرسيدس الأمرين واكتفى بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون بالمركز السابع، بينما انسحب زميله الفنلندي فالتيري بوتاس إثر مشكلة خلال توقفه لاستبدال إطارات سيارته.

ولم يكتف ريد بول بنيل المركز الأول الذي سمح لفيرستابن بانتزاع الصدارة من هاميلتون بفارق أربع نقاط بعدما دخل الإمارة وهو متخلف عن الأخير بفارق 14، بل حصد الفريق النمسوي أيضاً نقاط المركز الرابع عبر المكسيكي سيرخيو بيريس، ما أدى الى خسارة مرسيدس صدارة ترتيب الصانعين للمرة الأولى منذ 2013 بفارق نقطة بعدما كان أبطال العالم متقدمين بفارق 29.

ورغم توقع مدير مرسيدس النمسوي توتو وولف بأن فريقه سيواجه المزيد من التحديات في حلبة باكو المختلفة بخصائصها عن حلبة موناكو نظراً لأنها تتمتع بسرعات عالية، إلا أنه يتطلع للعودة بقوة وتعويض خيبة السباق الماضي.

"نتوقع المزيد من التحديات في باكو"

وكشف وولف "قمنا بتحليل كافة تفاصيل ما حصل معنا في موناكو، طرحنا العديد من التساؤلات الصعبة، وتعلمنا دروساً أساسيةً بالنسبة لنا. بصراحة، كنت أتمنى العودة والتسابق نهاية الأسبوع الماضي على الفور"، أي عدم انتظار أسبوعين لمحاولة التعويض في باكو.

وتابع "الآن، نتجه الى باكو. إنها حلبة شوارع مختلفة جداً عن موناكو، ونتوقع مواجهة المزيد من التحديات الصعبة، نظراً لأن حلبة مدينة باكو لا تلائم خصائص سيارة +دبليو 12+. سيكون فريق ريد بول قوياً للغاية في باكو، كما يمكن ملاحظة التقدم الذي حققه فريقا فيراري وماكلارين مؤخراً".

وبعدما تصدر ابن الإمارة شارل لوكلير التجارب التأهيلية لسباقه "البيتي"، اضطر للانسحاب قبل الانطلاق بسبب مشكلة في علبة السرعات تعرض لها بعد حادث في آخر تجارب السبت، لكن زميله الجديد في فيراري الإسباني كارلوس ساينس أظهر حجم التطور الذي حققه الفريق الإيطالي بانهائه السباق ثانياً، فيما جاء زميله السابق في ماكلارين البريطاني لاندو نوريس ثالثاً.

بالنسبة لوولف "الأمر الأساسي سيكون استغلال كافة الفرص المتاحة لنا في تلك الحلبات الاستثنائية التي لا تلائم تصميم سيارتنا، وعلينا تسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط في هذه الجولات"، متوقعاً منافسة محتدمة ومتنوعة هذا الموسم استناداً الى خصائص الحلبات.

ورأى النمسوي أن "هذا الأمر مثير للفورمولا واحد ومثير لنا أيضاً. نتوقع المزيد من التحديات في حلبة باكو، وبعد نتيجة جولة موناكو، لدينا عدة دوافع وحوافز للرد والعودة بقوة في هذه الجولة".

الصدارة في السباق الختامي "هذا ما يهم"

وفي المعسكر المقابل، كان مدير ريد بول البريطاني كريستيان هورنر سعيداً جداً بوضع فريقه، قائلاً "بالنسبة لنا، أن نخرج (من موناكو) ونحن في صدارة البطولتين، وهذا كان خارج توقعاتنا".

ورأى أنه عندما لا يكون فريق مرسيدس "في يومه، يتوجب علينا أن نحصد أكبر عدد ممكن من النقاط". وتحدث هورنر عن سباق حلبة باكو التي تتمتع بأطول خط مستقيم في البطولة (2,23 كلم وتصل السرعة حتى 370 كلم/ساعة)، قائلاً "كان فريق مرسيدس قوياً على هذه الحلبة في الماضي. نحن لا نتوهم بأنهم غير قادرين على الرد بسرعة".

وفاز مرسيدس بثلاث من السباقات الأربعة التي أقيمت حتى الآن على حلبة باكو (الألماني نيكو روزبرغ عام 2016 تحت تسمية جائزة أوروبا الكبرى وهاميلتون عام 2018 وبوتاس عام 2019).

لكن في كل مرة كان هناك فائز مختلف (فاز الأسترالي دانيال ريكياردو عام 2017)، ويأمل فيرستابن أن تحافظ الحلبة على تقليدها في التناوب بين السائقين على الفوز، ليكون دوره الأحد ما سيسمح له بتعزيز صدارته.

لكن السائق الهولندي أقر "الحلبة بصراحة ليست من الحلبات المفضلة لدي. لم أصل الى منصة التتويج هناك، بالتالي حان الوقت لتغيير ذلك".