شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سبورتنج والزمالك مع الصيد فى نصف نهائى كأس سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الجمعة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره سبورتنج، فى إطار نصف نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 على صالة سبورتنج بالإسكندرية. بينما يلتقى الزمالك مع الصيد فى إطار نفس الدور على صالة الأول بميت عقبة.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائى مباشرة، بالفوز على الطيران فى دور الـ16 فى ظل انسحاب فريقى أصحاب الجياد و6 أكتوبر من المنافسة، حيث كان سيلتقى بالفائز منهما فى ربع النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على دلفى 3 / 0.

فيما تأهل فريق سيدات طائرة الزمالك بالفوز على الجزيرة أول أمس بنتيجة 3/0 على صالة الشرقية للدخان.

وشهدت مباريات دور الـ16 فوز كل من الشمس على هليوبوليس 3 / 0، وسبورتنج على مسيحية إسكندرية 3 / 0، والصيد على سموحة 3 / 2، والجزيرة على مسيحية أسيوط 3 / 0، ودلفى على حدائق الأهرام 3 / 2.