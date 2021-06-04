شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني تدريجي للاعبي الزمالك استعداداً لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق علي تطبيق برنامج تأهل بشكل تدريجي المستوى، حيث سيبدأ ببعض التدريبات البدنية الخفيفة ويتم زيادتها تدريجيا للوصول لاعلي معدل تأهيل قبل مواجهة اسوان المقرر لها 17 يونيو الجاري.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الي التدريبات الجماعية في السادسة من مساء غدا السبت ، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة اسوان المقرر لها 17 يونيو الجاري في الدورى.

وحصل الفريق علي راحة سلبية لمدة 5 أيام عقب التعادل مع الجونة سلبيا في الجولة الـ 25 للدورى، خاصة ان فريق الزمالك خاض 3 مباريات في 10 أيام في 3 محافظات مختلفة مما عرض اللاعبون للارهاق.

من ناحية أخرى ، وضع مسئولو الزمالك 3 لاعبين في مركز خط الوسط تحت المراقبة خلال الفترة المقبلة تمهيدا للتفاوض معهم والتعاقد مع أحدهم للانضمام لصفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل، تحسبا لرحيل التونسي الدولي فرجاني ساسي الذي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ولم يتم حسم ملف التجديد له حتي الآن.

وقالت مصادر إن اللاعبين الثلاثة أحدهم يلعب في الدورى التركى وهو لاعب أجنبي ، فيما يضع الزمالك عينه علي اثنان لاعبين داخل الدورى المصري ويتكتم مسئولو الزمالك علي أسماء الثلاثي خوفا من المزايدات المالية ودخول منافسين في الصفقات.

ويخشى مسئولو الزمالك من فشل التجديد لساسي ما يضع الإدارة في ضغوط أمام الجماهير بضرورة توفير بديل قوى حتي لا يتأثر الفريق برحيل فرجاني ساسي المحتمل.

في سياق مختلف حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مصير الثنائي مصطفي فتحي المعار الي سموحة ورزاق سيسيه المعار إلي الاتحاد السكندري، بعدما طلب من إدارة النادي عودتهما وعدم التفريط في كلا الثنائي سواءا عن طريق البيع او الإعارة.

وأكد كارتيرون لمعاونيه ان المستوي الفني الذى يقدمه الثنائي فى الدور الثاني للدورى يؤكد انهما سيكونا إضافة للفريق في الموسم المقبل خاصة ان الزمالك يحتاج الي تدعيم في الشق الهجومي.

فيما طلب كارتيرون منحه فرصة لدراسة ملف باقي المعارين في ظل عدم ظهور أحدا منهم بمستوي ملفت للنظر مثل رزاق سيسيه او مصطفي فتحي .