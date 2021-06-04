شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يُجهّز "معتز محب وتوتا" لمواجهة الإسماعيلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع معتز محب لاعب فريق غزل المحلة لبرنامج تأهيلى خاص لمدة يصل الى أسبوعين عقب الإصابة الى تعرض لها في مباراة أسوان ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز وأثبت الاشعة التى خضع لها اللاعب الاصابة بشد فى العضلة الخلفيه .

وبدأ الجهاز الطبي لنادي غزل المحلة في تجهيز الثنائي خالد كساب توتا مهاجم الفريق ومعتز محب الجناح الأيمن للفريق وذلك من اجل اللحاق بمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري الممتاز في الوقت الذي بدا فيه الجهاز الفني للفريق في البحث عن بدائل للدفع بهما في حالة عدم لحاق الثنائي بالمباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.

وأصيب الثنائي توتا ومعتز محب خلال مباراة الفريق قبل الاخيرة امام أسوان والتي انتهت بهزيمة المحلة بهدف مقابل لاشئ أحرزه عمرو الحلواني في الدقيقة 39 من المباراة.

ويستعد غزل المحلة لمباراة الإسماعيلي المقرر لها منتصف الشهر الجاري وذلك من خلال اقامة عدد من الوديات لتجهيز اللاعبين والبدلاء للمباراة التي سيسعى خلالها أبناء غزل المحلة لتحقيق الثلاث نقاط من اجل ايقاف نزيف الخسائر المتتالية منذ خمس مباريات .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادي عشر بجدول الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة جمعهم الفوز في سبع مباريات والتعادل في عشر مباريات والخسارة في سبع مباريات منذ بداية الدوري الممتاز.