شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يكشف سر إجازة الأيام الستة ومران لاعبى الأهلي فى منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق 6 أيام راحة عقب مباراة مصر للتأمين الودية أمس، الخميس، التى انتهت بالتعادل بهدفين لمثليهما بحاجة الفريق للابتعاد عن حالة الضغط والتركيز التى عانى منها الفريق.

وكان موسيماني، المدير الفني للأهلي، منح لاعبي الفريق راحة 6 أيام عقب التعادل مع مصر للتأمين، في إطار استعدادات المارد الأحمر لمباراة الترجي يوم 19 يونيو الجاري بتونس في ذهاب نصف نهائي أفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات لبرنامج "لقاء خاص" الذي يُقدمه إسلام الشاطر على قناة الأهلي، أن الجهاز الفني يرغب في أن "يفصل" لاعبي الفريق بعد الضغوط الكثيرة الأخيرة محلياً وأفريقياً.

وأشار مدير الكرة إلى أن فترة الراحة ليست سلبية تماماً، فالمصابون سيواصلون العلاج في النادي كما أن اللاعبين سيقومون بأداء بعض البرامج التدريبية الخفيفة في منازلهم وسيتم التواصل معهم عبر الإيميل أو مواقع التواصل الاجتماعي للحفاظ على لياقتهم.

كما أكد عبد الحفيظ أن ودية الأهلي أمام مصر للتأمين كانت مُفيدة من خلال عودة بعض لاعبي الفريق المصابين أمثال محمود متولي وكريم نيدفيد وحمدي فتحى.

وكشف عبد الحفيظ أن متولى تعرض لإصابة بسيطة خلال المباراة الودية في العضلة الخلفية وهي غير مُقلقلة، وربما تكون متوقعة لأن اللاعب عائد من إصابة طويلة بقطع في الرباط الصليبي.

وقال مدير الكرة إن التعادل مع مصر للتأمين غير مُقلق لأن الجهاز الفني كان له أهداف من هذه الودية، وهي مشاركة البدلاء وغير الجاهزين والعائدين من الإصابات.