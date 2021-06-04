شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: لينا حاجة عند الترجى من 2018 عايزين ناخدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن محمد مجدي أفشة يستجيب بشكل قوي للبرنامج التأهيلي الذي بدأه منذ أيام للتعافي من إصابته الأخيرة بجذع في الكاحل، ما يؤكد اقترابه من مباراة الترجي التونسي بملعب الأخير يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي أفريقيا.

أما محمد هاني فأكد مدير الكرة في تصريحات لبرنامج "لقاء خاص" الذي يُقدمه إسلام الشاطر على قناة الأهلي أن فرص لحاق هاني أقل من فرص لحاق أفشة، حيث يحتاج هاني برنامجا أطول للتعافي من إصابته الأخيرة بشد في العضلة الأمامية.

وكشف مدير الكرة عن تصريحاته التى يدلى بها عقب المباريات، قائلاً: "التصريحات بعد المباريات.. أحياناً بكون محضّر كلام وأحياناً بتكون التصريحات وليدة الصدفة والحدث".

وواصل: "حاولت عقب مباراة الاتحاد السكندري الأدلاء بعدة تصريحات بهدف إبعاد الضغط عن اللاعبين فى ظل تراجع الأداء والنتائج.

وقال مدير الكرة إن عمله مع أى مدرب ثابت سواء كان هذا المدرب وطني أم أجنبي، مُشيراً إلى أنه يتعامل بنفس الثوابت مع أي مدير فني.

وأكد مدير الكرة أن الأهلي ينوى الفوز على الترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا من أجل العبور لنهائي أفريقيا، مُعلقاً: "لينا حاجة عند الترجي عايزين ناخدها"، ويقصد مدير الكرة خسارة الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي في نهائي أفريقيا عام 2018.

وقال عبد الحفيظ إن الأهلي خاض نهائي أفريقيا أمام الترجي عام 2012 بشخصية قوية وهذا لم يكن موجودا في نهائي 2018، ولا بد أن نخوض نصف نهائي أفريقيا المقبلة بشخصية البطل ودون أن تكون الشخصية "مهزوزة".