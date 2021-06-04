شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني عن جماهير الأهلي: «مش بيشبع بطولات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أنه لم يرى مطلقاً جماهير مثل أنصار القلعة الحمراء.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية: «جماهير الأهلي لا تشبع بطولات، ولم أرى مثل هذا الجمهور العظيم».

وأكمل موسيماني: «مع كل بطولة نُتوج بها نرى جماهير الأهلي تطالبا بلقب اّخر بعدها مباشرةً، حقاً هم يعشقون الألقاب والتتويجات».

وعن سؤاله عما دار بينه وبين فليك المدير الفني لبارين ميونخ في كأس العالم للأندية قال: «سالته عن سبب عدم استبدال نجوم الفريق الأساسيين وأبلغني أن الأهلي قوي وفريق يلعب كرة قدم جيدة، ولا يمكن التهاون أمامه».