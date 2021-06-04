شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الترجي التونسي في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر منح الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام بداية من اليوم الجمعة. ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة. ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد تعادل وديا 2-2 مع مصر للتأمين، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

تعادل الفريق الأول للنادي الأهلي مع مصر للتأمين ودياً بملعب مختار التتش بهدفين لكل منهما، في إطار الاستعداد لجولتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووجد لاعبو المارد الأحمر سهولة في الوصول لمرمى مصر للتأمين وأضاع مهاجموه العديد من الفرص السهلة، فيما جاء الهدفين عن طريق اللاعب وليد سليمان في الدقيقة 9 واللاعب الشاب فهد جمعة عند الدقيقة 84.

وظهر دفاع الأهلي بمستوى غير جيد وهو ما دفع لاعبي مصر للتأمين إلى الظهور هجومياً وتسجيل هدفين في مرمى الحارس علي لطفي، فيما خرج محمود متولي المباراة في الدقيقة 40 بعدما شعر بشد في العضلة الخلفية.

ودخل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وأحمد نبيل كوكا، خط الوسط: حمدي فتحي، ومحمود متولي، ومحمود كهربا، ووليد سليمان، ووليد مصطفى.خط الهجوم: مروان محسن.